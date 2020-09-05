صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بدأ أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في الدخول في مفاوضات مكثفة مع مسؤولي نادي إنبي، لضم أسامة جلال، مدافع الفريق البترولي ومنتخبنا الأولمبي.

 

ورحب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء،  بالتعاقد مع أسامة جلال بداية الموسم الجديد، في ظل رغبة المدرب السويسري في دعم الخط الدفاعي للفريق، خاصة بعد تعرض محمود متولي، مدافع الأهلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

 

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء، أن أمير توفيق حصل على توقيع أسامة جلال، بينما يتبقى الاتفاق مع مسؤولي نادي إنبي على التفاصيل المادية للصفقة.

 

وتلقى أسامة جلال مفاوضات من إدارة نادي بيراميدز، إلا أن اللاعب رفض بسبب مفاوضات النادي الأهلي، خاصة بعد حصول أمير توفيق على توقيعه تمهيدًا لانضمامه إلى القلعة الحمراء بداية الموسم الكروي الجديد.

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