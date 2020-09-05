تعرف على الفرق بين المسرح العام والمسرح الخاص

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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المسرح هو أهم أشكال الفنون الذي يؤدى أمام الجمهور ، يشمل كل أنواع التسلية من السيرك إلى المسرحيات، وغيرها من الأمور التي تناقش في المجتمع بطريقة مختلفة.

هو أنه شكل من أشكال الفن يترجم فيه الممثلون نصا مكتوباً إلى عرض تمثيلي على خشبة المسرح، يقوم الممثلون عادة بمساعدة المخرج على ترجمة شخصيات ومواقف النص التي ابتدعها المؤلف.‏


ويحتفل اليوم صناع المسرح بيوم المسرح المصري، الذي نحتفل به لأول مرة في التاريخ بالمسرح القومي بالعتبه في حضور وزيرة الثقافة.

وبالتزامن مع يوم المسرح المصري ترصد بوابة الفجر الفني الفرق بين المسرح العام والمسرح الخاص





المسرح العام هو مللك الدولي وهو أسعاره لاتكون عاليه على الجمهور كما أنها تم انشأها قبل المسرح الخاص وكان أبرزها المسرح القومي ومسرح السلام والمسرح التجريبي كما أن المسرح العام من أكثر الفنون تعقيداً لأنه يتطلب العديد من الفنانين لأدائه، ومن بين هؤلاء المتخصصين: المؤلف والممثل والمخرج ومصممو الديكور والأزياء والإضاءة ومختلف أنواع الفنيين كما تتطلب بعض العروض الأخرى مصممي رقصات وموسيقيين وملحنين.‏



المسرح الخاص

أما عن المسرح الخاص فهو من ممتلكات أشخاص يقومون بعروض مسرحيه كوميديا الموقف والتي تكون أسعارها أغلى بكثير عن المسرح العام، وهي انتشرت العصر الحديث لأن أصبح جمهورها حاليا اكبر من القطاع العام ومن أكثر الفنانين التي عملت بمسارح الخاص النجم محمد صبحي، عادل إمام، سمير غانم.

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