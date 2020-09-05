عاجل.. وفاة المطرب اللبناني سمير حنا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفى عن عالمنا منذ قليل المطرب اللبناني سمير حنا، حيث أعلنت قناة "MTV Lebanon New" عن ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

غنى المطرب اللبناني أكثر من 300 أغنية، ومن أبرز أغانيه "معليش الله يسامحك" للفنان الياس الرحباني وأغنية "الليلة يا ويلي شو بدو يصير "لفيصل المصري، و"يا قمر لو رحت بعيد" و"خصرك لما مال" لايلي شويري، و"يللي مش عارف اسمك" و"الولي عنك دلوعة" و"قالولي كتبوا كتابا" و"لبسنا شراويل جدودنا".

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