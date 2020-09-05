بث مباشر من سفح الأهرامات لقرعة كأس العالم لكرة اليد 2021





بطولة العالم لكرة اليد للرجال هي بطولة كرة اليد دولية، وتقام كل سنتين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد ‏، منذ عام 1938. في البطولات الستة والعشرين التي عقدت، فازت 11 دولة مختلفة باللقب. فرنسا هي أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب بعدما فازت 6 ألقاب، تليها السويد ورومانيا برصيد 4 ألقاب لكل منهما

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر من سفح الأهرامات بالجيزة لقرعة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 14 يناير إلى 31 من نفس الشهر.