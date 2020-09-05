بإطلالة سوداء.. أحدث ظهور لريا أبى راشد من مهرجان فينيسيا السينمائي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الإعلامية رايا أبى راشد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت رايا أبى راشد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت على فستان أسود مكشوف الكتفين، ومكشوف عند الرجل، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها، وعلقت قائلة"نيولوك جديد في مهرجان فينيسيا السينمائي".

نبذة عن رايا أبى راشد:

_هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، وقد اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

_وُلدت رايا أبي راشد في بيروت، لبنان في 12 أيار/ مايو 1977. بدأت ريا حياتها المهنية صحفية في بيروت، قبل انتقالها للعيش في بريطانيا في العام 1997.


_دخلت رايا المجال الإعلامي عندما كان عمرها 18 عامًا، وكانت تدرس الاقتصاد، وكانت البداية مع إذاعة RML وتلفزيون MTV اللبناني، وMurr TV2، كما كانت تقدم الأخبار السينمائية في برنامج يدعى The Music Show

_حصلت على عددٍ من الدرجات العلمية المختلفة، مثل البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في الصحافة والإذاعة، كما أنها تتحدث عدة لغات بطلاقة مثل العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

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