عبدالله النجار: الإخوان دينهم الدولار.. وبيع أنفسهم لمن يدفع أكثر

قال عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الجماعات الإرهابية لا دين لهم ولا يدافعون عن الدين الإسلامي مطلقا، معقبا: "الإخوان دينهم الدولار وبيع أنفسهم لمن يدفع اكثر ".





وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم السبت:" من يدعي أن مصر تهدم المساجد؛ ليسوا من المصلين، ويهدفون إلى هدم مؤسسات الدولة"، متابعا:" الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والكذب والتضليل أشد أنواع المنكر".





ولفت عبد الله النجار إلى أن "الإخوان وعناصر الجماعات الإرهابية باعوا انفسهم للشيطان وهدم الدولة الإسلامية".





بثت قناة "Extra News" الفضائية، مقطع فيديو عن إعمار المساجد في مصر، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وقال التقرير، إن القاهرة عرفت بمدينة الألف مئذنة، لكثرة مساجدها، ومصر الآن يقال عنها بلد مئات الآلاف من المآذن، حيث بلغ عدد المساجد فيها 137 ألف و465 مسجدا.





وأشار إلى أنه منذ الفتح الإسلامي، وحتى قبيل ثورة يوليو كان عدد المساجد في مصر لا يتخطى نحو 11 ألف مسجد، بنيت على مدار 1310 سنين، بمعدل 8 مساجد في العام.





وأوضح، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي الدولة اهتماما كبيرا بإعمار المساجد، حيث بني 1200 مسجد في المدن الجديدة فقط، بمعدل مسجد كل يومين على أحدث الطرز المعمارية.





ولفت إلى أن اهتمام الدولة طال أيضا تطوير وإعمار المساجد القديمة، حيث أنفقت الوزارة أكثر من 6 مليارات جنيه، على تطويرها، بالإضافة 3 مليارات من الجهود الذاتية، وافتتحت 1170 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم.



