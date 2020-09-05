الأوقاف تفند إدعاءات الإخوان بشأن هدم المساجد (فيديو)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن إحلال وتجديد نحو 3602 مسجدا على مدار 6 سنوات بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه.

وقال "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أنه تم افتتاح 7 مساجد جديدة في جنوب سيناء، وكذلك في عدد من المحافظات مثل الإسكندرية والقاهرة، مشيرا إلى أن الجماعة المغرضة تريد ان تنشر الأكاذيب حول هدم مصر للمساجد.

وأضاف: مستمرون في فتح المساجد الدولة المصرية مستمرة في افتتاح المساجد، وتم إحراز هدف في مرمى القناة الإرهابية والمغرضة "، مضيفا:" تم بالأمس افتتاح عدد كبير من المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية ".

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "تم افتتاح 314 مسجدا بعد الإحلال والتجديد في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهناك 121 مسجدا تم تجديدها على نفقة الأوقاف"، مضيفا: "هناك زوايا غير مرخصة وتم إنشائها بالمخالفة للقانون"


بثت قناة "Extra News" الفضائية، مقطع فيديو عن إعمار المساجد في مصر، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال التقرير، إن القاهرة عرفت بمدينة الألف مئذنة، لكثرة مساجدها، ومصر الآن يقال عنها بلد مئات الآلاف من المآذن، حيث بلغ عدد المساجد فيها 137 ألف و465 مسجدا.

وأشار إلى أنه منذ الفتح الإسلامي، وحتى قبيل ثورة يوليو كان عدد المساجد في مصر لا يتخطى نحو 11 ألف مسجد، بنيت على مدار 1310 سنين، بمعدل 8 مساجد في العام.

وأوضح، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي الدولة اهتماما كبيرا بإعمار المساجد، حيث بني 1200 مسجد في المدن الجديدة فقط، بمعدل مسجد كل يومين على أحدث الطرز المعمارية.

ولفت إلى أن اهتمام الدولة طال أيضا تطوير وإعمار المساجد القديمة، حيث أنفقت الوزارة أكثر من 6 مليارات جنيه، على تطويرها، بالإضافة 3 مليارات من الجهود الذاتية، وافتتحت 1170 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم.

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