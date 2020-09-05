حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حضر أبطال فيلم "توأم روحي" أمس، العرض الخاص للفيلم بمحافظة طنطا بسينما "جلاكسي" وسط حشد كبير من الجماهير.


وكان العرض في تمام الساعة الـ السابعة والتاسعة مساءً، يوم الجمعة 4 سبتمر، وحضر كل من النجم حسن الرداد وعائشه بن احمد.


يذكر أن فيلم "توأم روحي" من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد، رجاء الجداوى، بيومي فؤاد.

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعديد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها.

حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا
حسن الرداد وعائشة بن أحمد في العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" بطنطا

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