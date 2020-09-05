شاهد.. السيدة بختية توجه الشكر للرئيس السيسي بعد نقلها إلى المستشفى (فيديو)









وفي سياق متصل، وجهت السيدة بخيتة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساعدته لها لتلقي العلاج.



وقالت السيدة بخيتة: "شكرًا يا سيادة الرئيس، أخدوني وجابوني المستشفى وعطوني مبلغ ووقفوا معايا، ونشكرك كتير يا سيادة الرئيس، وربنا يخليك ويبارك لك في عيالك ويحميكم وينجيكم ويكفيكم شر ولاد الحرام".

عرض برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" مقطع فيديو أبرز نقل السيدة بخيتة التي صادفت الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة إلى المستشفى بعد توجيهاته بعلاجها.ووجهت السيدة بختية الشكر للرئيس السيسي، قائلة "شكرا يا سيادة الرئيس، وربنا يباركلك في عيالك ويفرحك بيهم، ربنا يخليك ويحميك وينجيك ويكفيك شر ولاد الحرام، نقلوني للمستشفى وريحوني وفضلوا واقفين معايا لغاية ما قعدت على السرير".كانت السيدة المسنة قد استوقفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة، خلال إحدى الجولات الميداينة لمتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، قائلة له: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضوا قبولى"، ورد الرئيس السيسى، على السيدة المسنة قائلا "عنينا ليكى".ووجه الرئيس السيسى، بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بالسيدة لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة، وهو ما ردت عليه المسنة بالدعاء للرئيس السيسى قائلة: "إن شاء لله يراضيك ويباركلك وينجيك وما حد يضرك ويخليلك ولادك ويبارك فيك ويراضيك".