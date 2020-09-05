بهذه الطريقة.. حنان مطاوع تحتفل بنجاح "أمل حياتى" بعد عرض أولى حلقاتها

Advertisements

تحرص الفنانة حنان مطاوع على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.



ونشرت حنان مطاوع عبر إنستجرام صورة لها، برفقة نجوم حكاية "أمل حياتى"، وعلقت قائلة"أحلى أخوات وعائلة"، واستطاعت حنان أن تلفت الأنظار إليها بعد عرض أولي حلقات الحكاية، وحاز أدائها إلى الكثير من الإشادة والإعجاب من قبل الجمهور والنقاد.





يذكر أن حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.