تعادل الداخلية مع بلدية المحلة استعدادا للقسم الثاني

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الداخلية، مع نظيرة، فريق بلدية المحلة، بدون أهداف، في اللقاء الودي، الذي جمعهما، السبت، بملعب السكة الحديد.

شهدت المباراة عدد قليل من الهجمات الخطيرة من جانب لاعبي الفريقين، وقام كل مدير فني، بالدفع بمعظم اللاعبين لتجهيزهم للمواجهات الرسمية.

وسبق للداخلية الفوز، مؤخرا، على فريق، البنك الأهلي، بهدف نظيف، خلال فترة الإعداد الحالية، عقب العودة للمران الجماعي.

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