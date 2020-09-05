الخميس والجمعة.. أبطال "بـ 100 وش" ضيوف "معكم منى الشاذلي"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
سيده صادق
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يحل أبطال مسلسل "بـ 100 وش"، ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

بعد النجاح الكبير الذي حققه البرومو التشويقي الذي تم طرحه قبل أيام، عرضت القناة البرومو الرسمي للحلقة، وظهر فيه كل من: نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وزينب غريب وعلا رشدي ومحمد عبد العظيم وحسن أبو الروس.

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة، حيث رقص الجميع على أنغام أغنية "مليونير"، فضلا عن الغناء لمخرجة المسلسل كاملة أبو ذكري، التي غابت عن اللقاء.

كما تحدث الجميع عن كواليس المسلسل، والمواقف الطريفة التي جمعت بينهم أثناء التصوير، مع الإشارة للبدايات الفنية للوجوه التي لمعت من خلال "بـ 100 وش".

يذاع برنامج "معكم" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء. 

مسلسل "بـ100 وش" عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

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