ضبط 40 مخالفة تموينية بالمنيا خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

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حررت مديرية التموين بالمنيا، 40 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لأحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.



يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.



من جانبه أوضح محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان الحملات اسفرت عن تحرير 40 مخالفة تمويني، منها 17 مخالفة نقص وزن، للمخابز البلدية، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – ذبح خارج السلخانة - منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية -تجار تموينين -قضايا تموينية اخري متنوعة).

