ليفربول يسحق بلاكبول 7 - 2 بمشاركة محمد صلاح

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق بلاكبول بنتيجة 7 - 2 وديا استعدادا لبداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

 

وجمعت المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول حيث نجح الريدز فى قلب النتيجة بعد ما كان متأخر بهدفين ليسجل بعدها سبعة أهداف.

 

وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فى المباراة أساسيا حتي الدقيقة 66 ليتم استبداله دون أن يسجل أو يصنع أهداف.

 

ومن المقرر أن يفتتح نادي ليفربول حامل لقب البريميرليج البطولة الإنجليزية يوم السبت المقبل حيث يواجه نادي ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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