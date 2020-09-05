الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل خال الثاني في القاهرة الجديدة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة "عماد. م" بالإعدام شنقا وبمعاقبة "صابر. ش" بالسجن المؤبد بتهمة قتل خال الثاني. 

كانت المحكمة في جلسة سابقة، أحالت المتهم "عماد.م"  إلي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في البت في إعدامه من عدمه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد احمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين وعصام يحيي اليماني وحسام الدين فتحي وامانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

الاتهامات المسندة للمتهمين 

كشف قرار الاحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة حال كون المتهم الأول "صابر. ش" طفلا جاوز الخامسة عشرة من عمره بالاشتراك مع المتهم الثاني عماد. م وشهرته عمار قتلا المجني عليه صابر سيد عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي ذلك وأعدا لهذا الغرض أداة "ماسورة حديدية" وما أن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتي عاجلة الثاني بتلك الاداة علي خلفية الرأس مما افقده توازنه وسقط ارضا.

ثم قام الاول بشل حركته وقام الثاني بكتم انفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك ازهاق روحه وامعانا في تاكيد وفاته قام الثاني بذبحه بسكينه احضرها له الاول من داخل المسكن.

وأضاف قرار الاحالة سرقا الملبغ النقدي "مائتي جنيه" والهاتف المحمول من داخل المسكن ثم شرعا في سرقة المستند "إيصال أمانة" المملوك للمجني عليه.

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