تعرف على غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية ضد نظيره فريق طلائع الجيش، مساء غدًا الأحد الموافق 6 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

تنطلق مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا، على ستاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات البطولة المحلية هذا الموسم.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري:
يدخل الزمالك لقاء اليوم وفي جعبته 48 نقطة حققها من 14 انتصارا، و6 تعادلات و4 هزائم، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري وسيتم خصم 3 نقاط من الفريق نهاية الموسم بسبب انسحابه من قمة الدور الأول أمام الأهلي.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة جمعها من 5 انتصارات و11 تعادل و8 هزائم.

غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش:
يفقد الزمالك جهود بعض اللاعبين خلال مباراة طلائع الجيش يأتي في مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكابالا بعد إصابته في لقاء بيراميدز الأخير، وسيخضع لأشعة لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

كما يغيب ايضًا عن الزمالك محمود حمدي الونش مدافع الفريق بعدما تعرض للإصابة بكدمة قوية في الركبة، وسيغيب على إثرها مدة لا تقل عن 10 أيام.

وتضم قائمة غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش اللاعب الصاعد حسام أشرف حيث يخضع لبرنامج علاجي وضعه له الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة بعد إصابته بشد في العضلة الضامة.

ويواصل حازم إمام غيابه عن مباراة طلائع الجيش بداعي الإصابة، حيث تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة المقاولون العرب والتي أبعدته عن مباراتي إنبي وبيراميدز.

كما يواصل محمود عبد العزيز "زيزو" الغياب عن الملاعب منذ اصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي واجرائه عملية جراحية في ألمانيا، ويستعد للسفر خلال الأيام المقبلة للإطمئنان على اصابته والبرنامج التأهيلي تحت اشراف الخبير الألماني.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني– عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.
خط الهجوم: مصطفى محمد.

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طلائع الجيش الونش الزمالك الدوري المصري

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