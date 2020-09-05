عاجل.. حماية المستهلك يحذر من شراء منتجات أجبان تحمل علامات تجارية وهمية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:52 م
جانب من المنتجات الغير صالحه
جانب من المنتجات الغير صالحه
أحمد الشيخ
Advertisements

كشف  الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح الجهاز من خلال حملاته لضبط الأسواق التي يقوم بها بالاشتراك مع العديد من الجهات الحكومية فى ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج منتجات الالبان خاصة الجبن على مساحة 2 فدان بمحافظة المنيا بصعيد مصر، مستغلا وضع علامات تجارية وهمية  للترويج لتلك المنتجات غير مسجلة بوزارة التموين.

 

وأضاف رئيس الجهاز في بيانا له، أنه في ضوء ضبط الجهاز كميات كبيرة من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و الممتلئة بالحشرات أكثر من مرة قام بتتبع عمليات التجميع لرصد المصنع الذي يقوم بإعدادها  فورا .

 

 وتابع" سمير" تم على الفور التنسيق مع  الجهات الرقابية بالمحافظة وإعداد حملة مشتركة توجهت الى مقر المصنع فى مركز مطاى بمنطقة مطاى البلد بجوار كوبري باغوص بمحافظ المنيا، والذى تم اكتشاف أنه سبق ضبطه وإصدار أوامر بالغلق الا ان المصنع المخالف لم يلتزم .

 

وأشار" سمير"، إلى أن الحملة نجحت في ضبط داخل المصنع ٤  طن من الأجبان المتنوعة الغير صالحه للاستهلاك الادمى(بدون بيانات)، و 3 طن من المواد الداخلة فى التصنيع ، و 2 طن منتجات ألبان تامة الصنع وجاهزة للبيع والتداول ، و 4500 لتر ألبان غير صالحة للاستخدام الأدمى ،   مشيرا إلى أن المصنع كان يقوم باستخدام علامات تجارية وهمية انواع الجبن المختلفة تحت أسماء ( مكة ، البركة ، موزاريلا ، دانتى ، سفن ستار ، ديالا ، واو ) وجميعها غير مسجل ادارة العلامات التجارية من قبل وزارة التموين.

 

واستكمل ، " تم التحفظ على المنتجات وسحب العينات اللازمة وارسالها للفحص والتحليل بمعرفة الجهات المختصة وتحرير المحضر رقم 7585 لسنة 2020 جنح مركز مطاى بمحافظة المنيا وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ".

وحذر رئيس الجهاز  أشخاص ضعاف النفوس  من محاولتهم   الترويج لمنتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات ،  بأن الجهاز سيكون  لهم بالمرصاد ويتصدى لتلك المحاولات انطلاقاً من دوره الوطني الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ،ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق .

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضبط مصانع غير مرخصة حماية المستهلك حماية المستهاك المصري جهاز حماية المستهلك

أخبار تهمك

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

نادي إنجليزي يسعى لضم محمود تريزيجيه من أستون فيلا

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 7 ساعات

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

منذ 33 دقيقة

التضامن: الخدمة العامة ليست إجبارية إلا في التعيين الحكومي (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

المقاصة يكشف حقيقة تحديد 2 مليون دولار لانتقال محمد إبراهيم للأهلي أو بيراميدز

منذ نصف ساعة

تعرف على غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط ١٢٠٥ أطنان ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالإسكندرية

تفاصيل ضبط 4 أطنان جبن مليئة بالحشرات قبل توزيعها على الطلاب بأبو النمرس

"غير صالحة للاستهلاك".. رحلة مباحث التموين في ضبط 4 أطنان مخللات بالإسكندرية

ضبط 3 أطنان جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

"حماية المستهلك" يضبط مصنع غير مرخص لإنتاج زيت الطعام

استعداداً لعيد الأضحى "حماية المستهلك" ينفذ 52 حملة فى 17 محافظة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

03:03 م

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

04:02 م

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب