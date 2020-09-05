عاجل.. حماية المستهلك يحذر من شراء منتجات أجبان تحمل علامات تجارية وهمية

كشف الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن نجاح الجهاز من خلال حملاته لضبط الأسواق التي يقوم بها بالاشتراك مع العديد من الجهات الحكومية فى ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج منتجات الالبان خاصة الجبن على مساحة 2 فدان بمحافظة المنيا بصعيد مصر، مستغلا وضع علامات تجارية وهمية للترويج لتلك المنتجات غير مسجلة بوزارة التموين.

وأضاف رئيس الجهاز في بيانا له، أنه في ضوء ضبط الجهاز كميات كبيرة من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و الممتلئة بالحشرات أكثر من مرة قام بتتبع عمليات التجميع لرصد المصنع الذي يقوم بإعدادها فورا .

وتابع" سمير" تم على الفور التنسيق مع الجهات الرقابية بالمحافظة وإعداد حملة مشتركة توجهت الى مقر المصنع فى مركز مطاى بمنطقة مطاى البلد بجوار كوبري باغوص بمحافظ المنيا، والذى تم اكتشاف أنه سبق ضبطه وإصدار أوامر بالغلق الا ان المصنع المخالف لم يلتزم .

وأشار" سمير"، إلى أن الحملة نجحت في ضبط داخل المصنع ٤ طن من الأجبان المتنوعة الغير صالحه للاستهلاك الادمى(بدون بيانات)، و 3 طن من المواد الداخلة فى التصنيع ، و 2 طن منتجات ألبان تامة الصنع وجاهزة للبيع والتداول ، و 4500 لتر ألبان غير صالحة للاستخدام الأدمى ، مشيرا إلى أن المصنع كان يقوم باستخدام علامات تجارية وهمية انواع الجبن المختلفة تحت أسماء ( مكة ، البركة ، موزاريلا ، دانتى ، سفن ستار ، ديالا ، واو ) وجميعها غير مسجل ادارة العلامات التجارية من قبل وزارة التموين.

واستكمل ، " تم التحفظ على المنتجات وسحب العينات اللازمة وارسالها للفحص والتحليل بمعرفة الجهات المختصة وتحرير المحضر رقم 7585 لسنة 2020 جنح مركز مطاى بمحافظة المنيا وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ".

وحذر رئيس الجهاز أشخاص ضعاف النفوس من محاولتهم الترويج لمنتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات ، بأن الجهاز سيكون لهم بالمرصاد ويتصدى لتلك المحاولات انطلاقاً من دوره الوطني الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ،ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق .

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .