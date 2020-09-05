عمرو دياب يشارك جمهورة فيديو من كواليس اغنية" أماكن السهر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
Advertisements
نشر الفنان عمرو دياب فيديو من كواليس أغنيتة" أماكن السهر" وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام ".

وظهر" دياب في الفيديو كليب للاغنية مع زوجتة الفنانة دينا الشربيني وهم يقومون بحركات رومانسية لفتت أنظار الجمهور وكانت من ضمن أسباب نجاح الأغنية.

وعلق" دياب "علي الأغنية قائلاً :" دا في أماكن السهر في عيون باصين حواليك " وذلك كوبلية من أغنية "أماكن السهر ".

وفي سياق آخر تصدرت أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" ومؤشرات البحث في جوجل ويوتيوب، حيث ظهرت الفنانة دينا الشربيني مع زوجها الفنان عمرو دياب خلال الاغنية وقامت بالرقصات الخفيفة.

واقتربت" أماكن السهر " من ال ٦ مليون مشاهدة في خمس أيام فقط منذ أن تم إنطلاقها عبر القناة الرسمية للفنان عمرو دياب في موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعد أغنية أماكن السهر هى ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائى الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والمختلفة حيث أبهرنا بالعديد من الأغاني التي تتماشي مع كل جيل.

وكان الفنان عمرو دياب أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.

أخبار تهمك

صفقة الأهلي.. المقاولون يجهز طاهر محمد طاهر للمباريات

منذ ساعة و نصف

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

منذ نصف ساعة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

دعم البحرين.. مصر تواصل دورها القائد مع أشقائها العرب

منذ ساعة و نصف

شاهد أهداف المباراة الودية بين ليفربول وبلاكبول

منذ أقل من ساعتين

تريزيجيه يصنع هدفاً فى فوز أستون فيلا على أرسنال

منذ ساعة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 8 ساعات

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

منذ أقل من ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

منذ ساعتين

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

منذ حوالي 4 ساعات

3 نجوم بدلاء سواريز في يوفنتوس

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:33 م

كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر الأولمبي

07:28 م

الأهلي يصدم كهربا بهذا القرار

07:01 م

دعم البحرين.. مصر تواصل دورها القائد مع أشقائها العرب

06:22 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

05:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب