عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:56 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علاء خليف
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أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، إبرام أغلي صفقة في تاريخ الدوريين البرتغالي والإسباني الدرجة الثانية.

وكان نادي ألميريا الإسباني أعلن انتقال مهاجمه داروين نونييز إلي نادي بنفيكا البرتغالي لمدة 5 سنوات مقابل 24 مليون يورو، لتصبح الصفقة الأغلي في تاريخ النادي البرتغالي.

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للاعب داروين نونييز بعد اتمام انتقاله لبنفيكا البرتغالي وعلق قائلا: "الحمدالله تمت اغلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي والدوري الاسباني الدرجة الثانية".

وأشاد بـ محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا قائلا: "برافو محمد العاصي ... المدير التنفيذي للنادي ... العاصي الان من اشهر المدراء التنفيذيين العرب في اوروبا ... ده دليل ثقتي بالشباب العربي والسعودي والمصري بالتحديد".

يذكر أن نادي ألميريا الإسباني كان على أعتاب الصعود للدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، قبل خسارته أمام فريق جيرونا في نصف نهائي ملحق الصعود لليجا الإسبانية بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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