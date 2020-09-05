الأرصاد: الطقس غدا حار.. وتساقط أمطار رعدية بهذه المناطق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأحد نهارًا

شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا

طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس معتدل على شمال الصعيد.

طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا "30% تقريبًا" على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر.

أمطار خفيفة إلى متوسطة "20% تقريبًا" على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدا، حيث تصل درجة الحرارة إلى 37 درجة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنهم أجروا تعديل جديد على البيان الذي تصدره الهيئة يوميا، حيث يسجلون درجة الحرارة المحسوسة مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة تصل إلى 39 درجة، موضحة أن درجة الحرارة المحسوسة تختلف من منطقة لأخرى حسب نسبة الرطوبة، منوهة بأن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة على جنوب سيناء وكاترين بدأت من الأمس.
الأرصاد: الطقس غدا حار.. وتساقط أمطار رعدية بهذه المناطق
الأرصاد: الطقس غدا حار.. وتساقط أمطار رعدية بهذه المناطق

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس الاحد درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس غدا فى مصر حالة الجو غدا الفجر الدكتورة ايمان

أخبار تهمك

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 8 ساعات

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ حوالي 5 ساعات

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

المقاصة يكشف حقيقة تحديد 2 مليون دولار لانتقال محمد إبراهيم للأهلي أو بيراميدز

منذ نصف ساعة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

منذ 33 دقيقة

التضامن: الخدمة العامة ليست إجبارية إلا في التعيين الحكومي (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

نادي إنجليزي يسعى لضم محمود تريزيجيه من أستون فيلا

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

رطوبة 80%.. الأرصاد تحذر من الخروج وقت الظهيرة

أمطار رعدية تصل لحد السيول.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

أمطار رعدية وسيول.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

حرارة وأمطار.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس الخميس

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل (فيديو)

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

03:03 م

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

04:02 م

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب