بناءا على رغبه اللاعبين .. اتحاد اليد ينقل معسكره الثاني من الإسماعيلية للغردقة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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قرر اتحاد اليد برئاسة هشام نصر نقل معسكر المنتخب  الثاني استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021 من الإسماعيلية إلى الغردقة بتوصية من  الجهاز الفني ولاعبي الفراعنة بعد نجاح المعسكر الأول بمدينة البحر الأحمر.

 

وجاء طلب اللاعبين بنقل المعسكر إلي الغردقة بعد نجاح المعسكر الأول الذي أقيم بأحد فنادق مجموعة الباتروس حيث تم توفير كافة سبل الراحة للاعبين خلال المعسكر الأول مما دفعهم لطلب نقل المعسكر من الإسماعيلية.

 

ويسعى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للفراعنة لرفع الحالة البدنية للفريق بعد فترة توقف طويلة وصلت إلى 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس آكوا فیستا بالغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري  لتوفير كل سبل الراحة خلال استعدادات اللاعبين للحدث العالمي.

 

ويقام حفل قرعة بطولة العالم لليد في السابعة مساء اليوم السبت بمنطقة الأهرامات، وتأتي مصر، في المستوي الثاني والدانمارك بطلة العالم والنرويج كرواتيا وألمانيا في المستوي الأول.

 

ومن المتوقع أن يتقدم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمونديال  الحضور لحفل القرعة الليلة والدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلي الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة على أن يتحدد إسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الإنتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل .

 

ويحيي حفل القرعة الموسيقار عمر خيرت الذي سيقدم عدد من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، بعدها تبدأ مراسم قرعة بطولة العالم بكلمة لرئيس الإتحاد الدولي بعدها يتم اختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة .

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