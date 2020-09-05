محافظ بني سويف يعتمد حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

Advertisements

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف حركة تنقلات بمديرية التربية والتعليم، حيث أصدر قرارا برقم 1080 لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة مديرية التربية والتعليم في هذا الشأن، والتي عرضها الأستاذ أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من قيادات المديرية، وتصعيد البعض الآخر ممن شملهم القرار.



وتضمنت حركة التنقلات الآتي:تكليف كل من: هاني محمد رجائي حسين "مدير إداراة الفشن التعليمية ومكلف مدير عام الخدمات بالمديرية" للقيام بعمل مدير عام إدارة الواسطى التعليمية، وعصام خالد عبد العزيزعلى "مدير إدارة اهناسيا التعليمية" مديرًا عامًا لإدارة تعليم ببا، وعلى خليل مشرف بيومي "مدير إدارة الفشن التعليمية تكليفًا" مديرًا لإدارة اهناسيا التعليمية، ونبيلة فتحي سيد سيد" وكيل إدارة تعليم بني سويف "مديرًا لإدارة الفشن التعليمية، وربيع محمد محمد أمين "وكيل إدارة تعليم الواسطى وقائم بعمل مدير الإدارة تكليفًا" للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمات بالمديرية.



ونقل كل من: حاتم إسماعيل محمد علي "وكيل إدارة ناصر التعليمية" للعمل وكيلًا لإدارة اهناسيا التعليمية، وكمال كامل أمين محمد "وكيل إدارة تعليم ببا" للعمل وكيلًا لإدارة تعليم الواسطى، ومحمد البدري كامل مخلوف "وكيل إدارة تعليم سمسطا" للعمل وكيلًا لإدارة ناصر التعليمية، ومحمد محمد عاشور على "وكيل إدارة إهناسيا" للعمل وكيلًا لإدارة تعليم بني سويف، وعصام عبدالحليم أبوعرب " وكيل إدارة الفشن" للعمل وكيلًا لإدارة ببا التعليمية، وخالد عبدالعظيم دياب "مدير المرحلة الابتدائية بإدارة تعليم سمسطا" للعمل وكيلا للإدارة التعليمية بسمسطا "تكليفًا"، وخالد عبد المحسن كامل حسين"مدير مرحلة بإدارة الفشن التعليمية"للعمل وكيلًا لإدارة الفشن " تكليفًا"



وطالب محافظ بني سويف ممن شملتهم الحركة بضرورة بذل قصارى الجهد للدفع بجهود الدولة في مجال تطوير العملية التعليمية، مؤكدا على أنه على ثقة كبيرة في أن تكون حركة التنقلات الجديدة دعما للمنظومة التعليمية،مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الأداء بشكل مستمر، وأنه يجب أن تتضمن منظومة العمل التحرك الميداني المكثف للوقوف على مستوى الخدمة على أرض الواقع، وسرعة التعامل مع التحديات والمشكلات القائمة أو الطارئة.



كما كلف محافظ بني سويف مدير عام الموارد البشرية، باتخاذ اللازم مع الجهات المختصة لتنفيذ القرار الصادر وما تضمنه من تكليفات "كلا فيما يخصه".

