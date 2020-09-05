تيجانا رئيساً لبعثة الزمالك في المغرب

أسند مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق.

ومن المنتظر أن يسافر الفريق للدار البيضاء لمواجهة نظيره الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له ٢٥ سبتمبر الجاري بملعب مركب محمد الخامس.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



