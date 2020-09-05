خالد الجندي: عشوائية الطاعة تؤدي لعواقب وخيمة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس لا يلتفتون إلى ما يسمى بعشوائية العبادة، ويكون نتيجة ذلك الدخول على العبادة بشكل غير مخطط او منظم.





وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الدين الإسلامي يرفض عشوائية الطاعة والتعبد لله، فلا بد أن يكون العبد ناويًا فاهمًا قاصدًا للطاعة، موضحًا أن جميع مجالات الشرعية الإسلامية بها الطاعات والأحكام والأفعال والعبادات مرتبة.





وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الترتيب يسقط عند الأحناف عند قضاء الفرائض، لافتًا إلى أن هناك حكم في القرآن الكريم بأنه لا بد من الترتيب في قراءة المصحف، مشددًا على أن عشوائية الطاعة التي يمارسها بعض الناس تؤدي لعواقب وخيمة.





وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات سابقة بالبرنامج، أنه مازال هناك فجوة بين الدين والتدين في مصر، مشيرًا إلى أن الدين بخير، ولكن التدين إلا من رحم ربي شكلي.





وأضاف "الجندي"،: "لعن الله قومًا ضاع الحق بينهما"، معقبًا: "الناس تكون في صلاة الجمعة في خشوع، وبمجرد انتهاء الصلاة يكون هناك شجار حول الخروج أولًا، أو مع البائعين".





وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذه الفجوة بين التدين والدين ربما يكون سببها ركاكة الخطاب المقدم للناس، أو تقليدية الخطاب، أو جاهزية الخطاب المسبقة التي لا تسمح بالإبداع على المنبر، أو عدم قناعة المصلي بجدوى خطبة الجمعة.





وأعرب الشيخ خالد الجندي، عن سعادته لاتجاه الدولة لتطوير الداعية والعالم والشيخ، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بتطوير الدعاة خلال اجتماعه مع وزير الأوقاف ورئيس الوزراء.

وأضاف "الجندي"، أن أهم ما لفت انتباه أنه بين مسئوليات السياسة الخارجية، والاحداث في جميع دول العالم المحيطة والتحديات السياسية والاقتصادية وفيروس كورونا وإنشاء الطرق، والاهتمام بالمرفق الصحي والعملية التعليمية، وتوفير الأمن الغذائي لمصر، نجد اهتمام الرئيس بتجديد الخطاب الديني والارتقاء بالمصنع للخطاب الديني وهما الشيوخ.



