بفستان مكشوف.. نانسى عجرم تغازل جمهورها

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:42 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مشرقة، حيث اعتمدت على فستان أسود طويل مكشوف الكتفين، ونظارة سوداء، وحازت الصورة على الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن نانسى عجرم حققت خلال مسيرتها الفنية مبيعات قدرت بأكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي، وهو ما جعلها الثانية كأكثر مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية بعد السيدة فيروز.

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