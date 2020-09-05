مَبني على أرض رومانية وخصصه فاروق للراحة.. تعرف على حكاية كشك الشاي عقب فتحه للجمهور





ويعد كشك الشاي من أبرز القصور الملكية داخل حديقة المنتزه عقب قصري السلاملك والحرملك، وقد أفاد محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية في الإسكندرية أنه تم بناء كشك الشاي على الطراز الروماني على شكل مستطيل له أربعة وجهات، أهمها الوجهة الجنوبية التي يزينها فرانتون كبير ويتقدم الواجهة أربعة تماثيل رخامية.





وأضاف أنه يتكون من طابق واحد يرتفع عن مستوى الأرض المحيطة به، وتحيط به الحدائق المطلة على ساحل البحر، ويتوسط المبنى فناء مكشوف يزينه نافورة رخامية يحيطها مجموعة من التماثيل الرخامية لسيدات تمثل الفصول الأربعة.





وقد تم افتتاح القصر للجمهور بقيمة دخول 75جنيه مع تقديم مشروب للزائر، مع تجهيز المكان بمقاعد وطاولات للجمهور.





ويقول الدكتور إسلام عاصم نائب رئيس جمعية التراث للفنون التقليدية بالإسكندرية إن حكاية موقع ذلك القصر أنها أقدم أرض تاريخية أطلق عليها الأثرييون"تابو زيرز بربا"، والتي مسماها"أرض الآله"، وقد اعتقد المعمارييون في وقتها أنه قد بنى عليها معبد الآلة"أوزريس"، لكنه اندثر في القرن الرابع أو الخامس.



ويضيف في حديثه ل"الفجر" أنه في وقتها قد تم الحفر داخل تلك الأرض، وقد تم اكتشاف حفريات داخل الصخر، وقد تم نشرها في عام 1926 كمقابر تعود للعصر الروماني، وقد تم اكتشاف قطعة آثرية تم تخزينها في المتحف المصري.



ويلفت إلى أنه بسبب تلك المرجعية التاريخية لتلك الأرض، قد أصر الملك فاروق أن يقوم ببناء قصر الشاي الذي كان يقضي به أوقات الراحة وتناول مشروب الشاي على الطراز اليوناني الروماني، وأن الإدارة العامة لآثار الغارقة حاليًا تقوم بعملية بحث حول الجزيرة المحيطة بالقصر، وقد قاموا باكتشاف مزارع سمكية تعود للعصر الروماني.



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بدء تطوير منطقة المنتزه السياحية بتنفيذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد وجه بالارتقاء بمنطقة المنتزه، والعمل بالتوازي بداخلها.



وصرح اللواء بهاء طاحون رئيس شركة المنتزه السياحية في تصريح خاص سابق ل"الفجر" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى تعليمات صريحة أن تكون منطقة المنتزه لكافة المواطنين، وأن التطوير بهدف الارتقاء بالمنطقة، وجعلها على خريطة السياحة العالمية.



وتحدث أن منطقة المنتزه ستكون متنفس عالمي، ويتم إعادة الارتقاء بكافة المنشآت والخدمات بداخلها، مؤكدًا بقوله"منطقة المنتزه لن تكون خاصة بفئة الفيف ستار كما يشيع، لكن ستكون لكل المواطنين".









افتتح اليوم السبت منذ 84 عامًا كشك الشاي داخل حدائق المنتزه بالإسكندرية لأول مرة للجمهور عقب بنائه في عهد الملك فاروق الأول في عام 1936، وذلك عقب إعادة افتتاح حديقة المنتزه عقب اغلاق دام 5 شهور بسبب فيروس كورونا المستجد.