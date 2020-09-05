نيقولا معوض يستعد لإطلاق الجزء الثالث من "قعدة رجالة"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يستعد نيقولا لإطلاق الجزء الثالث من برنامج قعدة رجالة مع النجمين خالد سليم وقيس الشيخ وهو من إخراج هيثم عزو ومن المقرر بدء عرض البرنامج في 26 سبتمبر على شبكة قنوات OSN

الحلقات تم تصويرها في شهر يوليو الماضي، ومن النجمات المشاركات في الموسم الجديد، أصالة، نيللي كريم، نادين نسيب نجيم ، فيفي عبده .



ومن جهة أخرى، استأنف نيقولا مؤخرا تصوير مشاهده المتبقية في بطولة مسلسل "خيط حرير" والذي يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من نيقولا معوض ، سوسن بدر، ، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمود عبد المغني وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.



كما أنهى تصوير فيلمه ماكو، والذي سيشهد أول بطولة له في السينما المصرية ومن المنتظر إطلاقه في دور العرض قريبا.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر ، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.

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