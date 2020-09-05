محمد رمضان يتلقى موبايل ذهب من أحد متابعيه

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد رمضان صورة لهاتف محمول مصنوع من الذهب وهو هدية من أحد متابعيه ومحفور عليه اسم محمد رمضان ذلك عبر خاصية الستوري على موقه التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "رمضان" على صورة الموبايل قائلا: "شكرا صديقي خليفة".

يذكر أن الفنان محمد رمضان قد أعلن عن موعد طرح أغنيته "يا حبيبي" وكانت آخر مشاركاته الدرامية مسلسل "البرنس" في شهر رمضان الماضي.
محمد رمضان يتلقى موبايل ذهب من أحد متابعيه
محمد رمضان يتلقى موبايل ذهب من أحد متابعيه

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