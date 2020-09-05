المسرح المصري يحتفل بيومه ويترحم على الشهداء

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
يحتفل اليوم المهرجان القومي للمسرح بيوم المسرح المصري والذي يتزامن مع حادث قصر ثقافة بني بني سويف والتي تم عام 2005.

وتكرم إدارة المهرجان أرواح الشهداء الذين توفو اليوم إثر حادث الحريق، وقال رئيس المهرجان الفنان يوسف إسماعيل أن جميع المصريين لن ينسو هؤلاء الشهداء وتمنى للمسرح المصري مزيد من الإزدهار والتطور.

يذكر أن إدارة المهرجان قد اجتمعت، لمناقشة تفاصيل الإحتفال بيوم المسرح المصري، في دورته الـ13 وذلك برئاسة الفنان يوسف إسماعيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المسرح المصري الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 7 ساعات

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

المقاصة يكشف حقيقة تحديد 2 مليون دولار لانتقال محمد إبراهيم للأهلي أو بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

التضامن: الخدمة العامة ليست إجبارية إلا في التعيين الحكومي (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نادي إنجليزي يسعى لضم محمود تريزيجيه من أستون فيلا

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

منذ نصف ساعة

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 8 ساعات

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

قائمة عروض الثقافة الجماهيرية المشاركة في المهرجان القومي للمسرح

البيت الفني للمسرح يعتذر عن مشاركة "اضحك لما تموت" في المهرجان القومي

الليلة.. افتتاح المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا

ريم أحمد بطلة "أرض لا تنبت الزهور" بافتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (صور)

حسن الرداد يلقي كلمة عن سميرة محسن قبل تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح المصري (صور)

تكريم أبوالعلا السلاموني ومحمد عبدالقادر بالمهرجان القومي للمسرح المصري (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن عن إبرام أغلي صفقة في تاريخ ألميريا

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

03:03 م

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

04:02 م

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب