المسرح المصري يحتفل بيومه ويترحم على الشهداء

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يحتفل اليوم المهرجان القومي للمسرح بيوم المسرح المصري والذي يتزامن مع حادث قصر ثقافة بني بني سويف والتي تم عام 2005.



وتكرم إدارة المهرجان أرواح الشهداء الذين توفو اليوم إثر حادث الحريق، وقال رئيس المهرجان الفنان يوسف إسماعيل أن جميع المصريين لن ينسو هؤلاء الشهداء وتمنى للمسرح المصري مزيد من الإزدهار والتطور.



يذكر أن إدارة المهرجان قد اجتمعت، لمناقشة تفاصيل الإحتفال بيوم المسرح المصري، في دورته الـ13 وذلك برئاسة الفنان يوسف إسماعيل.