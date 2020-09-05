هزاع بن زايد: المؤسسات الوطنية بالامارات علامات عالمية مضيئة على طريق الخير

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
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أكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المؤسسات الوطنية علامات عالمية مضيئة على طريق الخير، مشيراً سموه إلى أن الإمارات بقادتها وشعبها، تضع الإنسان في الطليعة.

 

وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «في اليوم الدولي للعمل الخيري نتوجه بأطيب التحايا للمؤسسات الوطنية التي أصبحت علامات عالمية مضيئة على طريق الخير.. الإمارات بقادتها وشعبها، تضع الإنسان في الطليعة دوماً، وقبل أزمة كورونا وخلالها وبعدها ستظلّ نموذجاً مشرقاً للتضامن الإنساني».

 

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