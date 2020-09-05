ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-9-2020

شهدت أسعار الذهب استقرار، اليوم السبت، في أسواق الصاغة بمصر، بعد التراجعات التى تعرضت لها على مدارات تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بـ التراجعات في سعر الأوقية العالمي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت بحسب أعضاء في شعبة الذهب، 728 جنيه لجرام عيار 18 ، نحو 848 جنيه للجرام عيار 21، وسجل جرام عيار 24 نحو 969.10 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب قيمة 6784 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب طوال تعاملات الأسبوع الماضي خسائر بقيمة 13 جنيه للجرام في المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تحقق أسعار الذهب المزيد من التراجعات في تعاملات هذا الأسبوع، إذا وصل سعر الأوقية العالمية انخفاضا في تعاملات الجمعة ليهبط 0.4 بالمئة إلى 1922.71 دولار للأوقية، في التعاملات الفورية ليعكس مساره بعد أن دعمت بيانات وظائف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة.



