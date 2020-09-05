مصرع شخص وإصابة نجلته في تصادم سيارة بدراجة بخارية ببني سويف

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لقي شخص مصرعه وأصيبت نجلته، في حادث سير، وقع، اليوم السبت، إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية، بطريق الصعيد الزراعي "القاهرة ـ أسيوط" أمام مدخل قرية باروط، التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية، بطريق الصعيد الزراعي "القاهرة ـ أسيوط" أمام مدخل قرية باروط، التابعة لمركز بني سويف.



وبالإنتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "فتحي ر.ط" 50 سنة، بدون عمل، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة نجلته "ميرفت" 16 سنة، بجروح وكدمات بالجسم، يقيما قرية "ملاحية حسن سليم" التباعة لمركز ببا.



ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" وجرى تحير محضر بالواقعة إخطار النيابة العامة لإستصدار تصريح الدفن.