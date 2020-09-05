"فجر".. أحمد جمال يروج لأغية جديدة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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كشف المطرب أحمد جمال، عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "فجر" عن قصة طفل أصيب بالسرطان، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث نشر "جمال" صورة له وعلق عليها قائلاَ:" فجر.. قريبًا، إهداء لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، ورسالة لكل طفل مصاب ان الأمل موجود دايما في الشفاء بإذن الله وهنتعرف على شخصية، فجر animation بطل الحدوتة وحكايته مع المرض ".

يذكر أن أخر أعمال أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية جديدة عبر قناته الرسيمة عبى موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعنوان "حق مش حقك".

حملت الأغنية طابع توعوي ينتقد مخالفي القانون، وهي من كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال وتوزيع جيزو، كما طرح مؤخرًا أيضًا أغنية "جيل بطل" والتى حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر اليوتيوب.
"فجر".. أحمد جمال يروج لأغية جديدة
"فجر".. أحمد جمال يروج لأغية جديدة

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