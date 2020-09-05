وزير النقل: نحتفل اليوم بوصول 30 جرارا جديدا (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إننا نحتفل اليوم بوصول 30 جرارًا جديدًا إلى ميناء الإسكندرية، الموردة من شركة جينرال إلكتريك الأمريكية.





وأضاف "الوزير"، خلال تصريحات له لمراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه بوصول هذه الدفعة من الجرارات يصبح لدينا 100 جرار سكة حديد من هذه الصفقة الجيدة والناجحة والتي تتضمن 110 جرار.





وتابع وزير النقل، أنه يتبقى من هذه الصفقة 10 جرارات، وهناك تعاقدات على 100 جرار آخرين، بالإضافة للتعاقد على 50 جرار أخرى منذ فترة، ولكننا نستكمل إجراءات تفعيل القرض الخاص بهم؛ ليصبح لدينا في حدود 260 جرار جديد تمامًا.





وشهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، تسلم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الدفعة الخامسة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني بتكلفة 602 ملايين دولار.





وقال الوزير، إنه بوصول الدفعة الجديدة من الجرارات والمقدرة ب30 جرارا، إلى ميناء الإسكندرية، سيصبح إجمالي الجرارات التي تم توريدها 100 جرارًا، على أن تدخل الخدمة مباشرة لتحل محل الجرارات القديمة، وتشكل دعمًا هائلًا لقوة الجر بالسكة الحديد، كما ستساهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية، فضلا عن مساهمتها في تلبية الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.



