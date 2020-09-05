أحمد عادل ميسي لـ "الفجر": أتمني الرجوع للزمالك.. والمصري يحتاج إلى حسام حسن

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:30 م
ميسي
ميسي
هدير أسامة
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كشف أحمد عادل الشهير بـ "ميسي" صانع ألعاب نادي المصري البورسعيدي، حول رأيه بإستكمال الدوري العام وسبب تراجع فريق المصري وتواجده بمركز الهبوط.

وقال عادل في تصريحاته خاصة لـ "الفجر الرياضي" : كنت غير موافق على عودة الدوري المصري بسبب أزمة فيروس كورونا، ومعظم الأندية كانت غير موافقة على عودة الدوري مره أخري". 

وأضاف ميسي : سبب تراجع المصري، هذا الموسم هو إصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا الفترة الماضية وهذا أثر على أداء الفريق، ولكن أصبح الوضع الأن مطمئن".

وأضاف لاعب المصري :" الشائعات التي ترددت الفترة الماضية بإصابة اللاعبين بسبب حضور فرح نجل طارق العشري، غير صحيحة ولكن السبب من البداية هو إصابة إداري الفريق ثم إصابة أحمد مسعود، وتم نقل العدوى للعديد من اللاعبين".

وأوضح :" طارق العشري، مدرب متميز ولكن الحظ والتوفيق لم يحالفه فهو تولى قيادة الفريق في ظروف صعبة ولم يتحمل الضغوطات".

وأشار :"المصري كان يحتاج لمدرب أجنبي أو عودة حسام حسن، ولكن تولي علي ماهر، قيادة الفريق هو أمر جيد، فهو مدرب جيد ولديه العديد من الخبرات ولديه الخبرة بالتعامل مع المبارايات الصعبة، وضغط الجمهور، وقادر على صعود فريق المصري من مركز الهبوط وتواجده بمكان مناسب بالدوري". 

وأكمل :" لم أكن راضياً عن مستوايا خلال الفترة الفترة الماضية، ولكن سأعود من خلال مشاركتي أساسياً بالمباريات المقبلة، وسأبذل كل جهدي لإسعاد جمهور المصري".

وأردف :" قبل مشاركتي بمباراة إف سي مصر، كنت أعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة، وارتفاع بضغط الدم وبعد انتهاء المباراة عانيت من ضيق التنفس وتم نقلي بالمستشفى في الأسكندرية، وبعد شفائي تم عودتي للتدريبات مع الفريق مرة أخري، ومن المحتمل مشاركتي بالمباريات المقبلة".

وأكد :" هناك أندية تفاوضات معي منها الإسماعيلي وطنطا ونادي بالسعودية، ونادي آخر باليونان، ولكني سعيد بتواجدي مع فريق المصري، واذا رحلت سأرحل بنادي يتم مشاركتي باللعب فيه أساسياً".

واختتم تصريحاته قائلًا :" أنا متواجد بنادي المصري، وسعيد بذلك وأتمنى العودة لنادي الزمالك".

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