تكريم الأبطال.. ممر شرفي للهلال في ختام الدوري السعودي





قررت إدارة نادي الشباب السعودي، إقامة ممر شرفي لفريق الهلال، في المباراة التي تجمعهما بالرياض، في ختام الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الهلال في الفوز رسميا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، للمرة السادسة عشر في تاريخه، ويمتلك في جعبته 69 نقطة في المقدمة، قبل جولة وحيدة على نهاية المسابقة.

وأكد برنامج الديوانية والذي يذاع عبر القنوات الرياضية السعودية، أن إدارة الشباب، قررت إقامة ممر شرفي للهلال، في ختام البطولة، تكريسًا للمنافسة الشريفة ونبذ التعصب، وسيكون ذلك قبل بداية المباراة.

وكان الشباب من أوائل الأندية التي وجهت التهنئة للفريق الهلالي بمناسبة حصده لقب الدوري المحلي، قبل جولتين على النهاية، عقب فوزه على الحزم.