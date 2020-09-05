الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الطلائع.. والونش يبدأ التأهيل غدا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
Advertisements

أسفرت نتيجة تحاليل "الرابيد تيست" التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مؤخرا عن سلبية جميع العينات.

ويجري الفريق تحاليل قبل المباريات وفقا للبروتوكول المتبع وظهرت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين.


يبدأ محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات تأهيلية لتجهيزه للفترة المقبلة.


وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء بيراميدز الأخير بكدمة في الركبة وتغيب عن المران بحصوله على إذن من الجهاز الفني.


ومن جانبه أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن إصابة اللاعب ليست خطيرة وسيبدأ التأهيل غدا لمدة أربعة أيام بعدها يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.


ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة وذلك بعد الفوز الأخير على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين.

أخبار تهمك

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

منذ ساعة و 27 دقيقة

التضامن: الخدمة العامة ليست إجبارية إلا في التعيين الحكومي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يلاحق عبد الله السعيد

منذ ساعة و 26 دقيقة

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ حوالي 4 ساعات

نادي إنجليزي يسعى لضم محمود تريزيجيه من أستون فيلا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

04:02 م

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

03:31 م

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب