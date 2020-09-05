بتكلفة مليون جنيه.. إجراء 254 عملية عيون لغير القادرين بالبحيرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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قال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، أنه تم إجراء عدد 254 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون بتكلفة إجمالية مليون و245 ألف جنيه، تنوعت ما بين إجراء عمليات المياه البيضاء وظفرة العين وارجون ليزر الشبكية والحقن.

وأوضح "درغام" أن جميع العمليات بالمجان دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين التي تنفذه الجمعية.

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بهذه الأعمال والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدًا على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى المعيشة.

وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم.

مؤكدا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها، و5495 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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