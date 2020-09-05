اليابان: استمرار سياسة التيسير النقدى التى يتبعها المركزى

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
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ألمح كبير أمناء مجلس الوزراء في اليابان، يوشيهيدا سوجا، إلى استمرار سياسة التيسير النقدى الفائقة التي يتبناها بنك اليابان (البنك المركزي)، واستبعد إجراء خفض على ضريبة الاستهلاك في البلاد.

جاء ذلك في مقابلات أجراها سوجا مع صحف يابانية في الوقت الذي يسعى فيه إلى خلافة رئيس وزراء اليابان المنتهية ولايته شينزو آبي، في منصب رئاسة الحكومة.

وقال سوجا لصحفية "نيكي" اليابانية إنه "يثمن غاليا" السياسة التي يتبناها البنك المركزي الياباني، ويريد "أن يرث الإطار الحالي," مشيرا إلى برنامج التيسير الكمي الضخم لمحافظ البنك، هاروهيكو كورودا.

وفي حديث لصحيفة لصحيفة "ماينيتشي" اليابانية، استبعد نائب آبي إجراء أي خفض في الضريبة على الاستهلاك، وقال إن "هذا ليس خيارا مطروحا"، بحسب "الألمانية".

يشار إلى أن كبير أمناء مجلس وزراء اليابان، هو الأوفر حظا للفوز بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان في الانتخابات المقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري، والتي تحدد فعليا رئيس الحكومة القادم.

وتعهد سوجا، الذي يبلغ من العمر 71 عاما، بالعمل للتغلب على كارثة تفشي فيروس كورونا، وحماية الوظائف وكسر العزلة بين مختلف الوزارات والهيئات في سبيل تحقيق الإصلاح، وهو ما يعني في مجمله استمرار سياسات شينزو آبي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال سوجا لصحيفة "نيكي" إنه يدرس تبني سياسة جديدة لتعزيز الشركات الصغيرة وتحفيز القطاع، وفي نفس الوقت إمكانية إنشاء هيئة حكومية جديدة تعنى بالسياسة الرقمية.


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