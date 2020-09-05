جنايات دمنهور تقضي بحبس ضابطين ومفتش صحة ٣ سنوات في البحيرة

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قضت محكمة جنايات دمنهور بحبس ضابطي شرطة من بينهم رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص ومفتش صحة مركز بدر، لمدة ٣ سنوات، وذلم لقيامهم فى غضون عام ٢٠١٢ بالاعتداء بالضرب على متهم محبوس فى قضية سرقة داخل حجز مركز شرطة بدر حتى الموت.



صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عزام وعضوية المستشارين وائل الجرايحي وعاصم الدسوقى وأمانة سر أحمد محمود.



ترجع أحداث الواقعة عندما لقي المجني عليه "محمد عزام" المحجوز على ذمة اتهامه بالسرقة، مصرعه، متأثرا بإصابتة داخل مركز الشرطة، واتهمت أهلية المجنى عليه ضابطى المباحث النقيب "احمد ا.و" والنقيب "محمود م.م" والدكتور "السيد م.ع" مفتش صحة بمركز بدر، بالتسبب فى اصابتة التى أودت بحياته.



تم حفظ القضية التى حملت رقم 14105 ج مركز بدر، لعدم توصل التحريات لصحتها إلا أن أهلية المجنى عليه طعنوا على قرار الحفظ وأعيدت محاكمة المتهمين مرة أخرى وأصدرت هيئة المحكمة حكمها المتقدم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها، و5495 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.