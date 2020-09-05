إيطاليا تواجه هولندا لتعويض تعادلها أمام البوسنة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
Advertisements
بعد أن توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للمنتخب الإيطالي لكرة القدم عند 11 انتصارا، سوف يتطلع المنتخب الملقب بالأزوري لاستعادة أفضل مستوياته عندما يحل، بعد غد الاثنين، ضيفا على المنتخب الهولندي، الذي يسعى لتوسيع الفارق في صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الأول ببطولة الدوري الأوروبي.

واستهل المنتخب الإيطالي حملته في بطولة دوري أمم أوروبا، أمس الجمعة، بالتعادل 1/1 مع نظيره البوسني، الذي كان قد خسر أمام الأزوري في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، في الوقت نفسه تغلب المنتخب الهولندي على نظيره البولندي 1 / صفر.

ولم يكن لدى مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي قاد الفريق للفوز بمبارياته العشر في التصفيات المؤهلة لليورو، شكاوي كبيرة بسبب هذا التعادل الباهت، والذي شهد استئناف المنافسات الدولية بعد فترة توقف استمرت 10 أشهر بسبب وباء فيروس كورونا.

وكان المنتخب البوسني تقدم بهدف سجله إدين دزيكو، وتعادل المنتخب الإيطالي بهدف سجله ستيفانو سينسي.

وافتقر المنتخب الإيطالي للسرعة في أغلب فترات المباراة ولم يكن هناك دقة عندما ازدادت سرعة الفريق في الدقائق الأخيرة. واستطاع المنتخب البوسني أن يهدد مرمى نظيره الإيطالي بفرصتين خطيرتين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقال ليوناردو بونوتشي مدافع المنتخب الإيطالي :"لم نلعب بشكل جيد ولكننا حصدنا نقطة مهمة. كان الأمر صعبا بعد غياب 10 أشهر، ولكن الرغبة في حصد نقاط المباراة كاملة يعد علامة جيدة".

وقدم بونوتشي عرضا متوسطا، بينما كان لاعب خط الوسط نيكولو باريلا أفضل لاعبي المنتخب الإيطالي رغم أنه شارك مع إنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي  يوم 21 أغسطس.

ولكن المنتخب الإيطالي سيكون في حاجة للقيام بعملية تدوير بين اللاعبين عندما يحل ضيفا على المنتخب الهولندي بعد غد الاثنين.

وقال مانشيني :"ستبقى خطة اللعب كما هي ولكننا سنغير شيئا ما، لأن ليس كل اللاعبين قادرين على لعب مباراتين متتاليتين. بعض اللاعبين شاركوا في ثلاث أو أربع حصص تدريبية ولن يكون في إمكانهم لعب مباراتين متتاليتين".

وأضاف :"ولكن المباراة ستكون مختلفة من الناحية الفنية لأن المنتخب الهولندي سيلعب مباراة مفتوحة أكثر، وسيحاول الفوز، ولكن هذا لا يعني أن هذا سيجعل الأمور سهلة بالنسبة لنا".

وأوضح مانشيني أيضا أن غياب جيورجيو كيليني، الذي تم استدعاؤه بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة قبل عام، يرجع لخطأ في قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة.

وجلس كيليني /36 عاما/ على مقاعد البدلاء وشارك فرانشيسكو أسيربي كقلب دفاع، ولكن ينبغي أن يبدأ المباراة أمام المنتخب الهولندي.

وقال مانشيني :"كان كل واحد منهما سيلعب مباراة، لذلك كان الأمر جيدا كما سار".

ولم يكن لدى شيرو إيموبيلي، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية الأوروبية، أي تأثير بعد أن شارك في آخر 15 دقيقة ويبدو أنه سيبدأ المباراة في أمستردام.

وسجل إيموبيلي 36 هدفا في الدوري الإيطالي لفريق لاتسيو في الموسم الماضي.

أخبار تهمك

نادي إنجليزي يسعى لضم محمود تريزيجيه من أستون فيلا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

منذ ساعة و 27 دقيقة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

منذ أقل من ساعة

التضامن: الخدمة العامة ليست إجبارية إلا في التعيين الحكومي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ حوالي 4 ساعات

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يلاحق عبد الله السعيد

منذ ساعة و 26 دقيقة

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

04:02 م

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

03:31 م

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب