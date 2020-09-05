الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:02 م
كريم طارق
كريم طارق
حسام مجدي
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يحاول النادي الأهلي منذ فترة طويلة التعاقد مع كريم طارق نجم نادي بتروجيت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ويواجه الأهلي منافسة شديدة من العديد من الأندية التي تريد ضم كريم طارق في الصيف الحالي لذلك يجد النادي صعوبة في ضم اللاعب حتى الآن.


وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيادة مفاوضات النادي بنفسه للتعاقد مع كريم طارق في الميركاتو الصيفي الحالي.


وسيبدأ الخطيب في التواصل مع إدارة نادي بتروجيت للتفاوض بشأن ضم كريم طارق في الميركاتو الصيفي الحالي.


ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كريم طارق هذا الصيف أبرزها نادي الزمالك وبيراميدز.

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