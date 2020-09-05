كواليس تصوير فيلم "توأم روحي" في باريس (صورة)

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك المنتج أحمد السبكي، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

 

وكانت الصورة عبارة عن كواليس تصوير فيلم "توأم روحي" في باريس، وعلق على الصورة قائلًا:" كواليس تؤام روحى فى باريس".

 

يذكر أن فيلم "توأم روحي" من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد، رجاء الجداوى، بيومي فؤاد.

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعديد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها.


كواليس تصوير فيلم "توأم روحي" في باريس (صورة)
كواليس تصوير فيلم "توأم روحي" في باريس (صورة)

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