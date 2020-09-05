تراجع معدل البطالة في أمريكا إلى 8.4% في أغسطس

تباطأ نمو الوظائف الأمريكية مجددا في أغسطس مع نفاد المساعدات المالية المقدمة من الحكومة، مما يهدد تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن كوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".





وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية الأسبوعي للوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة اليوم أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت 1.371 مليون في الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 1.734 مليون في يوليو. وانخفض معدل البطالة إلى 8.4 في المائة من 10.2 في المائة في يوليو.





وتعلن شركات تتراوح من قطاعات النقل إلى الصناعات التحويلية عن خفض وظائف أو الاستغناء المؤقت عن عاملين مما يفرض ضغوطا على البيت الأبيض والكونجرس لاستئناف مفاوضات متعثرة بشأن حزمة مالية أخرى. ومن المرجح أن يقدم وضع الوظائف ذخيرة سياسية للحزبين الديمقراطي والجمهوري مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية التي تجرى بعد شهرين فحسب.





وبلغ نمو الوظائف ذروة عند 4.791 مليون في يونيو.



