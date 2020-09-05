بفستان أحمر.. أحدث ظهور لـ سيرين عبدالنور على "انستجرام"

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "عبدالنور" في الصورة بإطلاله بسيطة ورقيقة، وعلقت على الصورة قائلةً:" لا تظن الهموم تغير المعادن..فما زال الأصيل أصيل ولو شهد البلايا..ويبقى الحقير حقير ولو ملك الزمان...".

يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.