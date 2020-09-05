بفستان أحمر.. أحدث ظهور لـ سيرين عبدالنور على "انستجرام"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

 

حيث ظهرت "عبدالنور" في الصورة بإطلاله بسيطة ورقيقة، وعلقت على الصورة قائلةً:" لا تظن الهموم تغير المعادن..فما زال الأصيل أصيل ولو شهد البلايا..ويبقى الحقير حقير ولو ملك الزمان...".

 

يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل الهيبه سيرين عبدالنور الهيبه الفنانة سيرين عبدالنور الفن اخبار الفن

أخبار تهمك

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

نادي إنجليزي يسعى لضم محمود تريزيجيه من أستون فيلا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

التضامن: الخدمة العامة ليست إجبارية إلا في التعيين الحكومي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يلاحق عبد الله السعيد

منذ ساعة و 24 دقيقة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

سيرين عبدالنور تكشف سر نجاح أو فشل الزواج

إطلالة شتوية أنيقة لـ سيرين عبد النور

سيرين عبدالنور ونجوى كرم يغنيان "بتونس بيك" (فيديو)

بوستر "الهيبة .. الحصاد" لـ سيرين عبدالنور وتيم حسن مسروق من مسلسل إيطالي

بفستان شفاف.. سيرين عبدالنور تشعل "إنستجرام"

سيرين عبدالنور تشعل الإنستجرام بـ"الأسود"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

04:02 م

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

03:31 م

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب