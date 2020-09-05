إيران تعلن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 385 ألفا

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم السبت، 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 2026 سجلتها أمس الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها: تم تسجيل 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 384666 إصابة، منها 3708 تعود لمصابين يرقدون في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 22154 وفاة".

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 332131 شخصا، وبلغ إجمالي تحاليل كورونا في البلاد حتى اليوم 3.335.152.

وكشفت الصحة الإيرانية، أن 28 إقليما إيرانيا (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، منها 13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، قزوين.