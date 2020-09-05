تراجع الأسهم الأمريكية يدفع "أبل" للتخلى عن مستوى التريليوني دولار

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
Advertisements
أدى يوم ثان من التراجع الكبير للأسواق الأمريكية في دفع القيمة السوقية لشركة أبل العملاقة للتكنولوجيا للانخفاض إلى ما دون مستوى تريليوني دولار، بعدما سجلت هذه القيمة الشهر الماضي.


واستمر اتجاه الهبوط بشكل كبير على كل الأسهم المدرجة في البورصة أمس، وإن كان قطاع التكنولوجيا ظل هو المتضرر الأكبر بوجه خاص.


وكان مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا قد خسر أمس 5 في المائة من قيمته. وتراجع مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية بنحو 3 في المائة.


وامتدت الخسائر أمس، وهو اليوم الأخير من التعاملات قبل عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر لثلاثة أيام في الولايات المتحدة.


واتجه ناسداك إلى التراجع 2.7 في المائة في الساعات الأخيرة من التداول، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بوزر 500 الأوسع نطاقا 1.6 في المائة.


وأصبحت شركة أبل، أول شركة عامة في الولايات المتحدة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار في 19 آب (أغسطس) الماضي، إذ تضاعفت قيمتها خلال عامين، بفضل الارتفاع السريع لسعر السهم خلال الأشهر الستة الماضية بشكل خاص.

وارتفع سهم "أبل" حينها بقوة بعد تراجعه إلى 224 دولارا يوم 23 (مارس) الماضي في ذروة تراجع أسواق المال بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.


وخلال هذه الفترة، أصبح سهم "أبل" واحدا من الأسهم الأساسية التي ساعدت مؤشر إس آند بي 500 على الوصول لارتفاع قياسي.


وهذه ليست المرة الأولى التي تحطم فيها "أبل" رقما قياسيا في "وول ستريت"، ففي عام 2018، أصبحت شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها كاليفورنيا، أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.


ومنذ ذلك الحين، تجاوزت كل من "أمازون" و"مايكروسوفت" وشركة "ألفابيت"، الشركة القابضة لشركة جوجل، عتبة التريليون دولار.

أخبار تهمك

كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يرفع الحرج عن "هازارد"

منذ حوالي 6 ساعات

موعد عودة عمرو السولية للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

الفرصة الأخيرة.. الخطيب يهدد كهربا بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سبب تعثر مفاوضات نجم الأهلي مع أحد أندية أوروبا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

دي يونج أول السعداء ببقاء ميسي في برشلونة

منذ 36 دقيقة

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. ساسي يكشف عن عرض الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ في البلاد

منذ حوالي 13 ساعة

تورط يايا توريه في فضيحة جنسية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نادي إنجليزي يسعى لضم محمود تريزيجيه من أستون فيلا

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

محمد صلاح يُرشح «القناص» للزمالك في الميركاتو الصيفي

02:31 م

فايلر يُعيد نجم الأهلي إلى حساباته أمام الحدود

11:36 ص

ميسي يتعرض للغدر في برشلونة

11:25 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب