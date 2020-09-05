تعرف على موعد حفل عمرو دياب في السعوددية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفلا غنائيا في السعودية يوم 13 سبتمبر الجاري، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

 

في سياق نفصل، تصدر المطرب عمرو دياب، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به خاصة أغنيته الأخيرة "أماكن السهر".

 

جدير بالذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة"، و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".


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عمرو دياب حفلات عمرو دياب اماكن السهر

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