غدا.. افتتاح المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن افتتاح غدٍ الأحد فعاليات المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.





وأشار السعيد، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتطهير وتعقيم جميع القاعات التي سيتم بها تدريب الطلاب فضلا عن إستقبال المدينة الجامعية بشبرا وفود الجامعات المشاركة في الفعاليات.





من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الهدف من المدارس الصيفية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية هو نشر المعارف المتعلقة بعلوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي.





وأشار الجيزاوى إلى أنه يشارك في هذه المدرسة طلاب 24 جامعة مصرية ويمثل جامعة بنها فيها 35 طالبا من كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.



