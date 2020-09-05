العراق يحبط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:17 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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أحبطت السلطات العراقية، اليوم السبت، عملية لتفجير خيم المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقالت وكالة الاستخبارات الاتحادية، في بيان صحفي: "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد الأشخاص يقوم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات ذي قار، في وزارة الداخلية".

 

وأضافت الوكالة، أن "الفريق ألقى القبض على شخص أثناء قيامة بعملية زرع العبوة الناسفة وإحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وايقاع الأذى بهم".

 

وكان قاضي التحقيق، قرر توقيفة وفق أحكام المادة 4 ارهاب من قانون العقوبات.

 

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عملية تفجير خيم المتظاهرين العراق

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